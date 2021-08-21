Во Владимирской области предприятие по производству ветеринарных лекарств оштрафовали за грубые нарушения

Сотрудники Россельхознадзора и эксперты ВГНКИ проверили во Владимирской области АО «Фирма БиоХимФарм», которое производит, хранит и реализует ветеринарные лекарственные средства. Ранее предприятию выдали предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и условий при фармацевтической деятельности. Однако предписания не были исполнены в срок. Тогда были возбуждены дела об административном правонарушении, материалы направлены в суд. Судья судебного участка №4 г.Собинки, Собинского района и ЗАТо г. Радужный Владимирской области пришел к выводу о виновности Общества в совершении административного правонарушения и вынес постановление о наказании юрлица в виде штрафа - двадцать тысяч рублей.