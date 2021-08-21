Жительница Владимира через суд возвращала деньги, отданные предпринимателю

Горожанка обратилась в суд с иском к местному жителю о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа. В феврале прошлого года между ней и ответчиком был заключен договор на изготовление трех столешниц. Исполнителя она нашла в соцсетях, где он рекламировал свои услуги. И хотя мужчина не был оформлен как индивидуальный предприниматель, она подписала с ним договор как с физическим лицом и отдала аванс в размере 94500 рублей, однако в установленный договором срок изделия изготовлены не были. В добровольном порядке требования истца не удовлетворены. Владимирка просила суд взыскать с ответчика в свою пользу: уплаченные по договору денежные средства; пени за нарушение срока выполнения работ; компенсацию морального вреда в размере и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. Судом установлено, что, несмотря на отсутствие у ответчика статуса индивидуального предпринимателя, он фактически ведет предпринимательскую деятельность, так как у него имеется страница в социальной сети, через которую неопределенный круг потребителей может воспользоваться его услугами. При обращении истца ответчик отказался от заключения договора от имени ИП, в связи с чем договор был подписан с ним как с физическим лицом. Кроме того, истец связывалась с другими клиентами ответчика, которые также ожидают заказа либо приобрели у него изделия. Суд пришел к выводу, что в спорных правоотношениях применимы положения законодательства о защите прав потребителей. Поскольку в ходе рассмотрения дела судом достоверно установлен факт нарушения ответчиком срока изготовления изделий, являвшихся предметом договора, суд пришел к выводу, что у истца возникло право на отказ от договора и возврат денежных средств. В связи с тем, что в добровольном порядке требования истца о выплате денежных средств ответчик не удовлетворил, свои обязательства по договору фактически не исполнил, исковые требования Щ. были удовлетворены частично.