В национальный парк "Мещера" привезут новых зубров

Как сообщили в пресс-службе нацпарка "Мещера", зубры из вольерного комплекса в деревне Савинская - самец, три самки и два теленка - выпущены на волю. Они образовали еще одну вольную популяцию этого редкого животного на территориях, управляемых национальным парком «Мещера». Из-за засушливого лета и высохшей травы в загонах шесть редких животных на несколько месяцев раньше покинули вольерный комплекс и сейчас находятся на вольно выпасе в угодьях Уршельского участкового лесничеств национального парка «Мещера». Как отмечают специалисты, такое решение было вызвано рядом причин. Во-первых, засушливое лето лишило возможности кормить этих диких быков свежей травой, а это крайне важно для здоровья зверей, ведь наиболее часто встречающееся заболевание, от которого гибнут все виды быков, включая и домашних коров, - это закупорка кишечника сухими и массами и инородними предметами. Именно эта причина привела к гибели одной из самых возрастных самок в вольере. Во-вторых, агрессивность самца не позволяла сотрудникам парка проводить плановые профилактические и биотехнические мероприятия, а также расчистку территории внутри вольера. Уршельское лесничество под расселение зубров выбран не случайно. Там наиболее благоприятные условия для жизни этих животных - пойменные луга даже в самый засушливый сезон способны обеспечить их свежей травой. Кроме того, в лесном массиве заранее оборудовали подкормочные площадки с сеном и зерном, а также солонцами, обеспечивающие запас минеральных веществ в организме парнокопытных. Охраной и подкормкой этого стада будет заниматься специальная бригада государственных инспекторов, а их передвижения отслеживать с помощью беспилотника. Сейчас вольерный комплекс временно закрыт, там проводятся все необходимые мероприятия по подготовке к принятию новых жильцов: укрепляются ограждения, убирается валежник и другие предметы, способные навредить жизни зубров, обустраивается система выдачи корма зубрам, способная обезопасить сотрудников парка во время проведения работ внутри вольера. Новые зубры поселятся в деревне Савинской в конце этого года. Туда приедут пятилетний самец швейцарской родословной из вольера Окского заповедника и несколько самок из Муромского заказника. Таким образом, удастся обогатить генетику мещерских зубров, а, следовательно, улучшить их жизнеспособность. А жителям, планирующим приехать в Уршельское участковое лесничество для сбора грибов и ягод, рекомендуют воздержаться от этого из-за вольно бродящих зубров.