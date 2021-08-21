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Общество21 августа 2021 12:21

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались тринадцать человек

И выздоровели 154 пациента
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По состоянию на 21 августа, как сообщили в областной администрации, медорганизациях региона действуют 1742 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71,2 процента из них занято (1241), свободна 501 койка. При этом ежедневно в регионе регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом, напомним, по данным на 21 августа, заболели 192 человека. Также за время пандемии 43523 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 154 человека. За период наблюдения в области отмечено 1617 летальных случаев, в том числе за последние сутки тринадцать человек. При этом в департаменте здравоохранения обращают внимание, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.