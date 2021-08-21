Во Владимирской области на отлов бездомных животных выделили четыре миллиона рублей

Администрация Владимирской области разыграла контракт на поиск организации, которая возьмет на себя отлов бездомных животных. За эту работу, выполненную до конца года, руководство региона готово заплатить четыре миллиона рублей. За эти деньги сотрудникам компании придется отлавливать безнадзорных кошек и собак, отвозить из в приют, где пойманных животных привьют, кастрируют или стерилизуют, а также поставят метку, свидетельствующую, что бездомный питомец проверен и безопасен. Также безнадзорным питомцам постараются найти хозяев, а если это не удастся - вновь отпустят на улицу, выдержав в карантине. Кстати, в приюте бездомные четвероногие проведут максимум 25 дней. Напомним, всего в этом году на отлов бездомных животных выделили семнадцать миллионов рублей, их отловом занимаются организации из разных регионов. Проблема бездомных животных, которые собираются в стаи и нападают на людей, остается актуальной для Владимирской области несколько лет: жители в соцсетях жалуются на собак, обитающих в промзонах, гаражных кооперативах и даже около школ, пугающих людей и детей. Несколько раз пострадавшим от укусов бродячих собак удавалось через суд получить компенсацию с чиновников.