Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 192 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 августа 2021 года лабораторно подтверждено 192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 30 сл. в г. Владимире (а ещё пару недель назад было стабильно больше пятидесяти), 25 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 402 случая заболевания, из них 11 102 сл. в г. Владимире, 5555 сл. в Гусь-Хрустальном, 5096 сл. о. Муром, 3736 сл. в Ковровском, 2626 сл. в Александровском, 2584 сл. в Петушинском, 1962 сл. в Юрьев-Польском, 2026 сл. в Вязниковском, 2014 сл. в Кольчугинском, 1889 сл. в Суздальском, 1546 сл. в Киржачском, 1554 сл. в Собинском, 1328 сл. в Меленковском, 1086 сл. в Гороховецком, 1084 сл. в Камешковском, 912 сл. в Селивановском, 710 сл. в Судогодском, 592 сл. в г. Радужном. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.