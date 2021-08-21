Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 августа 2021 10:11

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 192 человека

Во Владимире число заболевших пошло на спад
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 августа 2021 года лабораторно подтверждено 192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 30 сл. в г. Владимире (а ещё пару недель назад было стабильно больше пятидесяти), 25 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 402 случая заболевания, из них 11 102 сл. в г. Владимире, 5555 сл. в Гусь-Хрустальном, 5096 сл. о. Муром, 3736 сл. в Ковровском, 2626 сл. в Александровском, 2584 сл. в Петушинском, 1962 сл. в Юрьев-Польском, 2026 сл. в Вязниковском, 2014 сл. в Кольчугинском, 1889 сл. в Суздальском, 1546 сл. в Киржачском, 1554 сл. в Собинском, 1328 сл. в Меленковском, 1086 сл. в Гороховецком, 1084 сл. в Камешковском, 912 сл. в Селивановском, 710 сл. в Судогодском, 592 сл. в г. Радужном. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.