Во Владимирской области фармацевтическое предприятие погасило долг по налогам в 4 миллиона рублей

Судебные приставы Петушинского района Владимирской области сообщают, что у них в производстве находилось исполнительное производство о взыскании с региональной фармацевтической компании задолженности по налогам свыше 4 миллионов рублей.

Предприятие это занимается производством лекарств. Непонятно, откуда взялась такая большая налоговая задолженность, но после того, как служба судебных приставово сообщила компании о производстве, организация-должник в кратчайшие сроки погасила долг в счет государства в полном объёме.

Сейчас исполнительное производство окончено "фактическим исполнением", то есть налоговых задолженностей у предприятия больше нет.