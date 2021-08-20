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Происшествия20 августа 2021 16:50

Во Владимире за полгода насмерть сбили шестерых пешеходов

Но в целом аварий в областной столице стало меньше
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Александр Кузин, за первое полугодие 2021 года во Владимире произошло 197 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 261 получили травмы различной степени тяжести. Это меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 – тогда произошло 266 аварий, погибло на дорогах 20 человек, ранено было 339. Чаще всего аварии возникали из-за несоблюдение очередности проезда перекрестков – 32 ДТП, несоответствие скорости дорожным условиям – 26, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 26, несоблюдение дистанции – 20, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 15, переход проезжей части дороги в неустановленном месте – 11. По вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования произошло 17 аварий. Также за это время меньше стало аварий с участием пешеходов: в 61 наезде погибло 6 и ранено 57 человек. В этот же период 2020 года таких наездов было 81, погибших 13, раненых 71. По вине самих пешеходов произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году - 31). Также отмечается снижение числа происшествий на пешеходных переходах с 41 до 33 аварий. В таких столкновениях два человека погибли и 33 человека получили ранения, в прошлом году было соответственно четыре погибших и 38 пострадавших. За текущий период на территории областного центра зарегистрировано 24 дорожнo-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, количество автоаварий уменьшилось на 4%, в которых 28 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести (аналогично показателям прошлого года). В аварии стали меньше попадать и автобусы с троллейбусами. За 6 месяцев 2021 года на территории города Владимира отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта с 34 до 13 (- 61,8%). Число ДТП, где усматривается вина водителя автобуса также снизилось с 9 до 5 ДТП. К административной ответственности привлекли 206 водителей автобусов (в 2020 - 465), 19 юридических лиц (было 17), 63 должностных лица (было 67) и 13 индивидуальных предпринимателей (было 19).