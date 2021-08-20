Во Владимире за полгода насмерть сбили шестерых пешеходов

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Александр Кузин, за первое полугодие 2021 года во Владимире произошло 197 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 261 получили травмы различной степени тяжести. Это меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 – тогда произошло 266 аварий, погибло на дорогах 20 человек, ранено было 339. Чаще всего аварии возникали из-за несоблюдение очередности проезда перекрестков – 32 ДТП, несоответствие скорости дорожным условиям – 26, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 26, несоблюдение дистанции – 20, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 15, переход проезжей части дороги в неустановленном месте – 11. По вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования произошло 17 аварий. Также за это время меньше стало аварий с участием пешеходов: в 61 наезде погибло 6 и ранено 57 человек. В этот же период 2020 года таких наездов было 81, погибших 13, раненых 71. По вине самих пешеходов произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году - 31). Также отмечается снижение числа происшествий на пешеходных переходах с 41 до 33 аварий. В таких столкновениях два человека погибли и 33 человека получили ранения, в прошлом году было соответственно четыре погибших и 38 пострадавших. За текущий период на территории областного центра зарегистрировано 24 дорожнo-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, количество автоаварий уменьшилось на 4%, в которых 28 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести (аналогично показателям прошлого года). В аварии стали меньше попадать и автобусы с троллейбусами. За 6 месяцев 2021 года на территории города Владимира отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта с 34 до 13 (- 61,8%). Число ДТП, где усматривается вина водителя автобуса также снизилось с 9 до 5 ДТП. К административной ответственности привлекли 206 водителей автобусов (в 2020 - 465), 19 юридических лиц (было 17), 63 должностных лица (было 67) и 13 индивидуальных предпринимателей (было 19).