В Суздальском районе прокуроры обнаружили нарушения трудового кодекса

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения трудового законодательства, проведенной накануне на территории района, обнаружилось, что у одного из местных предпринимателей сотрудники работали без заключения письменных трудовых договоров.

А в МКУ «Павловское» и «Селецкое», которые тоже были проверены, выявили нарушение сроков оплаты отпусков. Кроме того, компенсация за просрочку отпускных в этих учреждениях тоже не выплачивалась.

В этих же учреждениях обнаружились и другие нарушения. Так, специальную оценку условий труда здесь не проводили, равно как и не проводили с работниками инструктажи по охране труда. Что до водителей, то их выпускали на линию без медосмотров и психиатрического освидетельствования.

Предпринимателю и руководителям МКУ прокурор внес представления, потребовав устранить нарушения. Также по итогам проверок все виновные были наказаны административными штрафами, либо предупреждениями.