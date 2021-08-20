Житель Владимира до смерти избил пожилого сожителя своей матери

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в минувшем июне мать 33-летнего владимирца легла в больницу, и попросила сына на это время ухаживать за ее 68-летним сожителем, который по состоянию здоровья позаботиться о себе не мог.

Молодой человек начал ходить к мужчине домой, и во время очередного визита оба проводили время за бутылкой спиртного. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и молодой оппонент избил пенсионера руками по голове и телу.

Дело закончилось миром, и оба затем легли спать, однако наутро молодой человек обнаружил, что пенсионер мертв.

Сам мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в своем поступке. На время следствия он был заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира.