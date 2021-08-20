Первый троллейбус во Владимире двое суток будет ходить только до Химзавода

Мэрия города Владимира сообщает, что в связи с аварией на кабельной линии временно будет изменен маршрут троллейбуса маршрута №1.

С 5.00 21 июля до 0.00 23 июля движение троллейбусов по данному маршруту будет организовано с конечной остановки "Улица Фатьянова" до остановки "Владимирский химический завод". Так что до театра "Разгуляй" на первом троллейбусе в этот период нельзя будет доехать.

В администрации города просят пассажиров учесть данные изменения в движении троллейбусов при планировании своих поездок на указанный период и приносят свои извинения за доставленные неудобства.