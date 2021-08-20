На владимирскую Станцию скорой помощи трудоустроились 59 сотрудников

В числе новых сотрудников Станции скорой помощи – 4 врача (2 врача скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог и врач-психиатр), 30 фельдшеров и медсестер выездных бригад скорой медицинской помощи, 14 водителей, 9 фельдшеров и медицинских сестер диспетчерской и 2 фельдшера кабинета подготовки к работе медицинских укладок.

В частности, 4 врача и 19 фельдшеров трудоустроились на владимирскую Станцию скорой помощи благодаря региональным мерам соцподдержки. При этом удалось привлечь медицинские кадры из других регионов. Доктора прибыли из Краснодарского края, Архангельска и Дагестана, фельдшеры – из Нижегородской и Ростовской областей, Республики Марий Эл, Архангельска, Ставропольского края, Самары, Волгограда, Омска, Челябинска, Тюмени и других регионов. Среди медиков есть и уроженцы Владимирской области, кто работал раньше в столице, а также бывшие сотрудники частных медицинских организаций.

Право на 2-миллионные выплаты получили врачи скорой медицинской помощи общепрофильных выездных бригад, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе специализированных выездных бригад. На выплаты в размере 1 миллиона рублей могут рассчитывать фельдшеры выездных бригад скорой помощи и медсестры-анестезисты.

Меры соцподдержки предоставляются медикам при трудоустройстве на станции (отделения) скорой медицинской помощи городов с населением свыше 50 тысяч человек. При получении выплаты эти сотрудники обязуются отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Эти выплаты смогут получить и медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов, при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы.

Предполагается, что новая мера социальной поддержки будет действовать в регионе в течение 2021-2023 годов. Сейчас обсуждается вопрос о трудоустройстве еще целого ряда медработников.