Житель Меленковского района украл со счета владимирца 150 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратился житель Владимира, сообщивший, что у него после визита в кафе пропал смартфон, а за ним исчезли и деньги со счета, который был привязан к телефону.

Благодаря проведенным денежным операциям сыщикам удалось установить подозреваемого, которым оказался 31-летний житель Меленковского района. По версии следствия, парень увидел чужой смартфон, который хозяин на время оставил без присмотра, и забрал его себе.

Впоследствии меленковец заметил, что может воспользоваться банковским счетом законного владельца гаджета, после чего 50 тысяч рублей потратил на личные цели, а потом перевел на собственную карту еще 100 тысяч рублей. Сам аппарат, по его словам, он после этого потерял.

В настоящее время по факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.