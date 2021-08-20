В Гороховецком районе нашли гнездо черного аиста, занесенного в Красную книгу

Дирекции ООПТ сообщает о радостной находке. Впервые за много лет в регионе было обнаружено гнездо чёрного аиста. Редкая птица, занесённая в Красную книгу России, построила своё жилище на старой сосне в долине реки Лух в северной части Гороховецкого района.

Само гнездо орнитологи нашли еще в марте, но никаких птиц там не было. Гнездо решено было проверить летом, в итоге специалисты увидели 3 почти взрослых птенца чёрного аиста. Взрослых птиц поблизости не было.

Чёрный аист – одна из самых редких птиц Владимирской области. Раньше семью аистов встречали в Мещёре, одиночных птиц – ещё в нескольких районах, но ни одного гнезда не было известно.

По подсчётам орнитологов, на севере Гороховецкого и Вязниковского районов обитает не одна пара чёрных аистов, а как минимум 3, так что теперь появился стимул для поисков и других гнёзд этих птиц.