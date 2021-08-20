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Происшествия20 августа 2021 13:45

Трое жителей Гороховца украли пять велосипедов и избили двух земляков

В настоящее время уголовные дела переданы на рассмотрение в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в феврале текущего года в полицию Гороховца поступило пять заявлений от местных жителей по факту краж велосипедов из подъезда одного и того же многоквартирного дома.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения и другой оперативной информации, сотрудникам полиции удалось вычислить подозреваемых, которыми оказались 35 и 32-летние ранее судимые мужчины. По версии следствия, сперва они украли два велосипеда, а затем позвали еще одного 35-летнего приятеля, вместе с которым похитили еще три двухклоесных машины из соседнего подъезда.

Велосипеды сыщикам удалось найти и вернуть законным владельцам. Оказалось, что обвиняемые складировали их под лестницей дома, в котором один из них снимал квартиру.

Уже в ходе следствия оказалось, что один из мужчин нанес побои случайному прохожему, а другой — телесные повреждения собственному приятелю. Так что оба стали фигурантами еще двух уголовных дел.

На время следствия все трое были заключены под стражу. В скором времени их дела начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.