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Общество20 августа 2021 13:10

"Владимирводоканал" оштрафовали на 50 тысяч за то, что сточные воды попали в водоем в Юрьевце

На местной канализационно-насосной станции произошла авария
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Владимирская природоохранная прокуратура оштрафовала МУП "Владимирводоканал" на 50 тысяч рублей за то, что сточные воды с промышленных предприятий Юрьевца попали в местные водоемы.

Как сообщают в прокуратуре, у "Владимирводоканала" имеется канализационно-насосная станция № 10, расположенная на улице Ноябрьской. На указанном объекте аккумулируются производственные сточные воды с промышленных предприятий, расположенных в промзоне Юрьевца. По мере накопления сточные воды с помощью насосов уходят на очистные сооружения.

В начале июля там произошла авария, в результате чего неочищенные сточные воды попадали в местные водоемы. В момент проверки прокуратуры (23.07.2021) авария не была ликвидирована. И только после этого рейда неисправность ликвидировали. Впрочем, от штрафа в 50 тысяч рублей это муниципальную компанию не спасло.