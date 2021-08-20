Во Владимирской области 20 августа коронавирус диагностирован у 190 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 августа лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 26 случаев во Владимире, 23 - в Муромском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Ковровском районах. По 12 заболевших в Суздальском и Кольчугинском районах, по 11 - в Юрьев-Польском и Александровском, по 10 - в Вязниковском и Петушинском районах, 9 случаев в Киржачском, 7 - в Собинском, по 4 - в Меленковском, Гороховецком, по 3 - в Камешковском, Селивановском и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 210 случаев заболевания (11 072 сл. в г. Владимире, 5534 сл. в Гусь-Хрустальном, 5071 сл. о. Муром, 3714 сл. в Ковровском, 2619 сл. в Александровском, 2576 сл. в Петушинском, 1953 сл. в Юрьев-Польском, 2017 сл. в Вязниковском, 2000 сл. в Кольчугинском, 1880 сл. в Суздальском, 1535 сл. в Киржачском, 1546 сл. в Собинском, 1322 сл. в Меленковском, 1083 сл. в Гороховецком, 1080 сл. в Камешковском, 910 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 590 сл. в г. Радужном).