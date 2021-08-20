В школьные столовые Владимира требуются повара

Глава города Андрей Шохин утвердил поэтапное обновление кухонного оборудования в муниципальных образовательных учреждениях на средства городского бюджета. Современную технику устанавливают и в школах, и в детских садах.

Во Владимире завершаются подготовительные работы к открытию нового комплекса школы № 46 в микрорайоне Коммунар. Просторная школьная столовая оснащена новейшим, высокопроизводительным кухонным оборудованием: плитами последнего поколения, пароконвектоматами, поворотными варочными котлами, тестомесами, протирочными и другими специальными машинами.

Персонал в школьные столовые подбирает «Центр школьного питания». К новому учебному году работникам школьного общепита повысили заработную плату, при этом зарплата стабильная, без задержек и разного рода «штрафных» вычетов, а работники получают полный социальный пакет. К слову, в школе № 46 и других школах города для поваров и кухонных рабочих созданы дополнительные бытовые условия - например, персональные душевые.

Сегодня во Владимире более 150 муниципальных школ и детских садов, которые предоставляют рабочие места тысячам владимирцев. «Центр школьного питания» объявил о дополнительном наборе персонала в столовые школ города Владимира. В частности, открыты вакансии поваров и кухонных рабочих, а также главного технолога школьного питания, делопроизводителя, специалиста по закупкам, грузчика и техника-программиста.

Информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 54-09-96 или 8-902-887-86-01.