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Общество20 августа 2021 9:16

Владимирские спасатели отправились тушить пожар в Мордовском заповеднике

На помощь отправили 12 единиц техники и 54 человек личного состава
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Чтобы ликвидировать природные пожары на территории Приволжского федерального округа 20 августа в 6 часов от регионального управления МЧС убыла аэромобильная группировка в количестве 12 единиц техники и 54 человек личного состава.

В составе аэромобильной группировки сотрудники и техника от всех шести пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части. Конечная точка прибытия АМГ – город Саров Нижегородской области, где сейчас введён режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в Мордовском заповеднике (город Саров непосредственно граничит с заповедником).

Ликвидировать пожар будут 10 пожарных автоцистерн, передвижная компрессорная станция, которая служит для быстрой заправки дыхательных аппаратов пожарных, а также техника для развёртывания полевого лагеря.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тысяч гектаров.