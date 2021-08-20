Владимирские спасатели отправились тушить пожар в Мордовском заповеднике

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Чтобы ликвидировать природные пожары на территории Приволжского федерального округа 20 августа в 6 часов от регионального управления МЧС убыла аэромобильная группировка в количестве 12 единиц техники и 54 человек личного состава.

В составе аэромобильной группировки сотрудники и техника от всех шести пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части. Конечная точка прибытия АМГ – город Саров Нижегородской области, где сейчас введён режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в Мордовском заповеднике (город Саров непосредственно граничит с заповедником).

Ликвидировать пожар будут 10 пожарных автоцистерн, передвижная компрессорная станция, которая служит для быстрой заправки дыхательных аппаратов пожарных, а также техника для развёртывания полевого лагеря.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тысяч гектаров.