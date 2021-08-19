Во Владимире экс-глава «Облстройзаказчика» за взятки получил 3 года колонии

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 19 августа Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 43-летнему Андрею Бояринову, который ранее занимал должность руководителя государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик».

Как установлено судом, в декабре 2018 года Бояринов ради отчетности по плановым показателям, зная точно, что работы по поставке и монтажу оборудования на строительстве психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района не выполнены, подписал акты о приемке объекта. При этом сумма контракта составляла 10 миллионов рублей, но после того, как подрядчик в самоличном порядке ушел, до сих пор в Арбузово не закончены работы на сумму в 3,5 миллиона рублей, которые строители уже получили.

Однако на этом дело не завершилось. С июня по сентябрь 2018 года Бояринов получил взятку в 4 миллиона рублей от руководителя фирмы-подрядчика, которая занималась строительством средней школы на 1000 мест в Собинке. Деньги директор фирмы передал Бояринову за «общее покровительство», а также за попустительство в плане того, что сам коммерсант брал «вознаграждение» от других бизнесменов в рамках исполнения контракта. Наконец, деньги были получены, в том числе, за беспрепятственную приемку работ.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил экс-руководителя ГБУ «Облстройзаказчик» к 3 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 12 миллионов 300 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственных должностях в течение четырех лет.

Приговор в законную силу не вступил.