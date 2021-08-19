Владимирские школьники примут участие в Первенстве Европы по спортивному ориентированию

Владимирские школьники отправились на Первенстве Европы по спортивному ориентированию. Вместе с тренером Татьяной Яксановой за медалями в Литву направились Брызгалов Павел, ученик школы №24, и Ламова Анастасия, которая учится в гимназии № 23. В составе делегации региона также Гладилкина Олеся из Гусь-Хрустального. Спортсмены прекрасно показали себя на Кубке России по спортивному ориентированию, готовились к Первенству. Особенность этого вида спорта заключается в том, что помимо хорошей физической подготовки здесь важна активная умственная работа. Первенство Европы (European Youth Orienteering Championships 2021) продлится с 19 по 23 августа.