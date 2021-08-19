Житель Юрьев-Польского погасил долг ради отпуска за границей

Житель Юрьев-Польского района полностью расплатился с долгом по коммунальным услугам после того, как ему ограничили выезд за пределы страны. Двадцатичетырехлетний мужчина накопил почти сто тысяч долгов за коммунальные платежи перед управляющей компанией. Судебные приставы уведомили мужчину должным образом о возбуждении исполнительного производства, однако на прием мужчина так и не пришел. В рамках исполнительного производства к нему были применены меры принудительного исполнения, в том числе временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Поскольку должник в ближайшее время собирался в отпуск за границу, уже через несколько дней он явился на прием к судебному приставу-исполнителю с квитанцией, подтверждающей погашение задолженности в полном объеме. После того, как денежные средства поступили на счет взыскателя, судебный пристав отменил ранее вынесенное постановление о запрете выезда должника за границу и мужчина смог улететь в отпуск