Во Владимире 17-летний парень до смерти избил знакомого из-за долга

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ту ночь 17-летний молодой человек в нетрезвом виде поехал к дому своего 42-летнего знакомого с целью истребовать с него 47,5 тысяч рублей.

В ходе выяснения отношений молодой человек принялся избивать своего старшего оппонента, и наносил ему удары руками и ногами, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

После задержания парень свою вину не признал. В настоящее время ему избирается мера пресечения, следователь ходатайствовал о заключении его на время следствия под стражу. Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, продолжается.