Во Владимирской области учителя к 1 сентября получат по пять тысяч рублей

19 августа губернатор Владимир Сипягин принял участие в расширенном заседании коллегии Департамента образования Владимирской области.

- На региональном уровне мной принято решение поддержать учителей и воспитателей премией по итогам работы в непростом 2020 – 2021 учебном году. К 1 сентября педагоги Владимирской области получат премиальные выплаты по 5 тысяч рублей, − сообщил Владимир Сипягин.

На премии педагогическим работникам муниципальных организаций общего, дошкольного дополнительного образования детей городские округа и муниципальные районы получат в сумме более 103,6 миллионов рублей.

Кроме того, согласно подписанному губернатором распоряжению, выделено свыше 17,2 миллионов рублей на премии педагогам государственных организаций области из сфер школьного, дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения.

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