В Муроме продавали газовые счетчики с магнитами

Муромской городской прокуратурой выявлено три интернет-сайта, содержащих информацию о продаже модернизированных газовых счетчиков. Распространялись счетчики с магнитом, предназначенным для торможения узла учета, приборы модернизированные пультом управления с возможностью контроля над процессом потребления коммунальных ресурсов (отключения работы, переключения в режим пониженного учета), а также магниты, для приборов учета водоснабжения и электроэнергии. В этой связи городской прокуратурой в суд направлено 3 административных исковых заявления о блокировке данных интернет-ресурсов. Требования прокурора удовлетворены, доступ к сайтам с запрещенной информацией ограничен.