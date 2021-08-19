Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 14:24

В Муроме продавали газовые счетчики с магнитами

Доступ к сайтам с таким товаром закрыт по требованию прокуратуры
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Муромской городской прокуратурой выявлено три интернет-сайта, содержащих информацию о продаже модернизированных газовых счетчиков. Распространялись счетчики с магнитом, предназначенным для торможения узла учета, приборы модернизированные пультом управления с возможностью контроля над процессом потребления коммунальных ресурсов (отключения работы, переключения в режим пониженного учета), а также магниты, для приборов учета водоснабжения и электроэнергии. В этой связи городской прокуратурой в суд направлено 3 административных исковых заявления о блокировке данных интернет-ресурсов. Требования прокурора удовлетворены, доступ к сайтам с запрещенной информацией ограничен.