В Вязниковском районе рыбаки обнаружили тело погибшего мужчины

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по сведениям правоохранительных органов, из которых им поступила информация, с 15 на 16 августа в Вязниковском районе пропал житель райцентра, который мог рыбачить на берегу Клязьмы в компании товарищей, где они распивали спиртное.

К месту возможного происшествия были стянуты силы местной спасательной станции и администрации. А утром 19 августа мужчину 1977 года рождения на озере Качкар обнаружили рыбаки. Спасатели извлекли тело и передали полицейским.

В настоящее время обстоятельства гибели вязниковца в настоящее время уточняются. В свою очередь, в региональном главке МЧС еще раз призвали жителей и гостей региона к бдительности и настоятельно не рекомендовали совершать заплывы в нетрезвом виде. К сожалению, чаще всего трагедии на воде происходят именно после употребления алкоголя.