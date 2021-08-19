В Коврове незаконно срубили двенадцать сосен

Ковровской городской прокуратурой совместно с участковым лесничим Ковровского лесничества осуществлялся совместный объезд территории. В Ивановском участковом лесничестве выявлен факт порубки в защитных лесах неустановленным лицом 12 сосен объемом 21,5 кубометров. При этом никакого разрешения на вырубку этих деревьев не выдавалось, а ущерб составил около трехсот тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), но виновника пока не нашли. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.