В Кольчугино отправили в колонию мать, ударившую сына ножом

Кольчугинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 59-летней местной жительницы, признанной виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. В середине марта во время пьяной ссоры сын потребовал от матери деньги для покупки алкоголя, а когда она отказала – несколько раз ударил ее рукой по голове. В ответ родительница ударила его ножом в левое бедро один раз, но от ранения ушедший в ванную сын потерял сознание. По заключению эксперта у потерпевшего обнаружено колото-резанное ранение левого бедра с повреждением сосудистого пучка (глубокой бедренной артерии и глубокой бедерной вены). Сама мать в суде вину в совершении преступления не признала, дала показания о том, что потерпевший сам себе нанес ножевое ранение. Однако совокупность представленных стороной государственного обвинения и изученных судом доказательств явилась достаточной для вывода суда о виновности подсудимой в предъявленном ей обвинении. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.