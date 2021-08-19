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Происшествия19 августа 2021 12:43

Во Владимирской области прогнозируется возвращение жаркой погоды

По прогнозам метеослужбы, она продержится до конца текущей недели
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже днем 19 августа воздух в регионе может прогреться до отметок свыше +30 градусов по Цельсию, а максимальная температура составил +32 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что такая погода продержится до конца недели. В связи с этим в региональном главке МЧС призывают жителей и гостей региона быть внимательнее и осторожнее при обращении с огнем. В чрезвычайных ситуациях следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».