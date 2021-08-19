Во Владимирской области прогнозируется возвращение жаркой погоды

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже днем 19 августа воздух в регионе может прогреться до отметок свыше +30 градусов по Цельсию, а максимальная температура составил +32 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что такая погода продержится до конца недели. В связи с этим в региональном главке МЧС призывают жителей и гостей региона быть внимательнее и осторожнее при обращении с огнем. В чрезвычайных ситуациях следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».