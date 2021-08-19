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Происшествия19 августа 2021 12:35

Во Владимире один человек пострадал в ДТП с припаркованным автомобилем

ДТП произошло около полуночи 18 августа на улице Большая Нижегородская
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, в 23.55 в районе хлебозавода девушка 1998 года рождения, управлявшая автомобилем «Деу Нексия», врезалась в припаркованную легковушку «Мазда-6».

В результате столкновения пострадала сама девушка-водитель. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.