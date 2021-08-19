В Кольугино в столкновении автомобилей пострадала 10-летняя девочка

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 15.55 возле дома №126 по улице Металлургов 35-летний водитель автомобиля «Хавал», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу «Ладе» пятнадцатой модели под управлением женщины 1978 года рождения, имевшей преимущество.

В результате столкновения водители не пострадали, однако травмы получила девочка 2011 года рождения, ехавшая в «Ладе». Бригада «скорой помощи» госпитализировала ребенка, у которого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и поверхностные раны локтевого сустава.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.