В Муроме с придомовой территории похитили металлический гараж

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области сообщает о раскрытой краже, совершенной несколько дней назад в Муроме.

17 августа в полицию обратился горожанин, рассказавший об исчезновении принадлежащего ему гаража. По словам муромлянина, строение находилось недалеко от его дома. Сумму ущерба хозяин заявил в 26 тысяч рублей.

Оперативникам в ходе работы удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 34-летний мужчина из числа местных жителей. Он признался в краже и рассказал, что некоторое время назад приметил гараж, когда проходил мимо него. По словам задержанного, он решил, что металлическая конструкция бесхозная, а потому нанял манипулятор и увез конструкцию в пункт приема металлов, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время полицейским удалось разыскать гараж, его изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».