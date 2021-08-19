В Кольчугинском районе задержан вор, орудовавший на дачных участках

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем июле в полицию поступило несколько заявлений о кражах, совершенных с дачных участков неподалеку от Кольчугино. Во всех случаях хозяева указывали, что у них пропали строительные и электрические инструменты — общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 48-летний местный житель. На днях он был задержан.

Мужчина не стал отпираться и сознался в совершении краж. По его словам, он попадал в дома, взламывая двери и окна, а украденные вещи планировал продавать. Часть вещей удалось изъять и вернуть законным хозяевам.

В настоящее время кольчугинец, подозреваемый в кражах, арестован. Расследование трех уголовных дел продолжается.