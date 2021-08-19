В центре Владимира пройдет фестиваль исторических реконструкций

22 августа во Владимире будет проходить межрегиональная культурная акция «Венок славы Александра Невского».

Дневная программа акции пройдёт в парке Пушкина. С 12 до 19 часов здесь развернутся интерактивные площадки, ремесленная слобода, концертные выступления. Будут организованы кинопоказы. Зрители смогут посмотреть знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» с музыкой Сергея Прокофьева. О фильме расскажет киновед, кандидат искусствоведения, редактор журнала «Киноведческие записки» Артём Сопин.

Одним из основных событий акции станет большой фестиваль исторических реконструкций, в котором примут участие ведущие объединения реконструкторов России.

Для посещения мероприятий в парке Пушкина необходимо иметь сертификат о сделанной прививке от ковид-19 либо ПЦР-тест не более, чем трёхдневной давности, обязательно быть в медицинской маске и перчатках.

В 19 часов на сцене областного Дворца культуры и искусства прозвучит опера-оратория современного российского композитора Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский. Исполнителями оперы-оратории станут Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением художественного руководителя и главного дирижера, прославленного маэстро Юрия Башмета, сводный хор с участием певцов Камерного хора Московской консерватории, Камерного хора Академии хорового искусства имени В.С.Попова, мужской группы хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ, Тульского государственного хора. К сводному хору присоединится и Владимирский камерный хор Центра классической музыки. Главный хормейстер - профессор Александр Соловьев. Солисты: Игорь Подоплелов (баритон), Олег Цыбулько (бас), Эльмира Караханова (сопрано), актёры - Владимир Кошевой и Игорь Гордин.

Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе ОДКиИ.