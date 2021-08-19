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Происшествия19 августа 2021 10:09

В Судогодском районе в столкновении машин один человек погиб и трое пострадали

Авария случилась на автотрассе «Владимир-Муром-Арзамас» вечером 18 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 16.30 на 38 километре автодороги «Владимир-Муром- Арзамас» водитель легкового автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода», ехавшим во встречном направлении.

К сожалению, без жертв не обошлось. В результате столкновения водитель «Шкоды» погиб, еще три человека получили различные травмы. Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются сотрудниками Госавтоинспекции, по данному факту проводится проверка.