В Судогодском районе в столкновении машин один человек погиб и трое пострадали

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 16.30 на 38 километре автодороги «Владимир-Муром- Арзамас» водитель легкового автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода», ехавшим во встречном направлении.

К сожалению, без жертв не обошлось. В результате столкновения водитель «Шкоды» погиб, еще три человека получили различные травмы. Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются сотрудниками Госавтоинспекции, по данному факту проводится проверка.