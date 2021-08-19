В Вязниках горел частный дом

18 августа в В 22.33 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на две семьи по адресу: г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 62. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- По прибытии подразделений горела кровля жилой части дома. Вторая часть дома нежилая. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и оперативно ликвидировали пожар. Сгорела кровля на площади 40 квадратных метров и внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров жилой части дома. - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекалось 2 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.