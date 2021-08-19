В Муроме пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.04 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о загоревшейся «Газели» возле дома №1 по улице Лаврентьева.

На место пожара прибыли 12 огнеборцев на трех пожарных машинах. К тому моменту грузовик горел открытым пламенем. Вскоре огонь был потушен, площадь пожара составила 6 квадратных метров, наиболее пострадал фургон машины, так как сотрудники МЧС не дали пламени разойтись по всему автомобилю.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.