Во Владимирской области 19 августа коронавирус диагностирован у 188 человек

Во Владимирской области 19 августа лабораторно подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 28 заболевших во Владимире, 23 - в Ковровском, по 20 - в Гусь-Хрустальном, Муромском районах, по 11 случаев в Вязниковском, Петушинском районах, по 10 - в Суздальском и Киржачском, по 9 - в Юрьев-Польском, Александровском и Собинском районах, 8 случаев в Кольчугинском, по 5 - в Камешковском, Меленковском районах, 4 - в Селивановском, 3 - в г. Радужный, 2 - в Гороховецком, 1 - в Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 020 случаев заболевания (11 046 сл. в г. Владимире, 5512 сл. в Гусь-Хрустальном, 5048 сл. о. Муром, 3694 сл. в Ковровском, 2608 сл. в Александровском, 2566 сл. в Петушинском, 1942 сл. в Юрьев-Польском, 2007 сл. в Вязниковском, 1988 сл. в Кольчугинском, 1868 сл. в Суздальском, 1526 сл. в Киржачском, 1539 сл. в Собинском, 1318 сл. в Меленковском, 1079 сл. в Гороховецком, 1077 сл. в Камешковском, 907 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 587 сл. в г. Радужном).