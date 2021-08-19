В Муромском районе открыли универсальную спортплощадку

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18 августа в селе Молотицы Муромского района состоялось открытие универсальной спортивной площадки.

Спортивная площадка разместилась рядом с Молотицкой средней школой на участке площадью 1569,1 кв. м. Летом там можно заниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом, зимой – хоккеем и фигурным катанием, а также массовым катанием на коньках.

Площадка оборудована безопасным резиновым покрытием, трибунами для запасных игроков, современными прожекторами, которые позволят заниматься и в вечернее время.

- В этом году в рамках проекта «Спорт − норма жизни» во Владимирской области строится сразу 10 новых спортивных объектов. Кроме того, областная администрация активно финансирует реконструкцию существующих спортивных сооружений, − отметил директора департамента физкультуры и спорта Владимирской области Анатолий Воронков.

Сразу после церемонии открытия мальчишки и девчонки из Молотиц смогли «опробовать» новый спортивный объект в деле. Мастер-класс для сельских ребят провели профессиональные футболисты из ФК "Муром".