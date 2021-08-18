Из областной детской больницы во Владимире эвакуировали подростка на вертолете

18 августа столичная авиамедицинская бригада из Областной детской клинической больницы во Владимире эвакуировала пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля). Экстренная помощь потребовалась шестнадцатилетнему подростку, получившему тяжелую травму. Как сообщила и.о. главного врача ОДКБ Елена Савельева, несмотря на то, что вертолётная площадка ещё не введена в эксплуатацию, диспетчер санавиации дал разрешение на посадку вертолета, поскольку ситуация требовала безотлагательных мер. Как отмечают в больнице, площадка уже полностью готова и в ближайшее время ее введут в эксплуатацию. Напомним, это уже вторая вертолетная площадка во Владимире, построенная около больниц. Первая появилась около областной клинической больницы. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства третьей вертолётной площадки во Владимире, в перспективе объекты санавиации также будут построены и в других городах и районах области.