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Общество18 августа 2021 17:16

Во Владимирской области реальный размер пенсий снизился

А формально вырос на восемьсот с лишним рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как рассказали во Владимирстате, по состоянию на 1 июля 2021 года на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области состояло 439,3 тысяч человек. Средний размер назначенных ежемесячных пенсий составил 15606,8 рубля и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 847,4 рубля. Но поскольку рост цен никто не отменял, реальный размер назначенных пенсий, увы, уменьшился и к соответствующему периоду прошлого года составил 99,2%. При этом еще в апреле этого года пенсии были немного ниже – средняя пенсия составляла 15594,4, это 167,6% по отношению по сравнению с прожиточным минимумом для пенсионеров в регионе и 42% по сравнению со средней зарплатой по области.