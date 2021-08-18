Во Владимирской области реальный размер пенсий снизился

Как рассказали во Владимирстате, по состоянию на 1 июля 2021 года на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области состояло 439,3 тысяч человек. Средний размер назначенных ежемесячных пенсий составил 15606,8 рубля и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 847,4 рубля. Но поскольку рост цен никто не отменял, реальный размер назначенных пенсий, увы, уменьшился и к соответствующему периоду прошлого года составил 99,2%. При этом еще в апреле этого года пенсии были немного ниже – средняя пенсия составляла 15594,4, это 167,6% по отношению по сравнению с прожиточным минимумом для пенсионеров в регионе и 42% по сравнению со средней зарплатой по области.