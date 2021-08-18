Во Владимирской области к сентябрю готовы 350 школ

Сейчас полностью готовы к новому учебному году более 350 школ Владимирской области, в том числе с точки зрения пожарной безопасности — 245. Практически во всех учебных заведениях прошел ремонт — в классах меняли окна, ремонтировали крыши зданий, часть средств потрачено на пожарную сигнализацию и асфальт в школьных дворах. Только на подготовку школ Владимира к новому учебному году из областной и городской казны выделили около 112,5 миллионов рублей, еще 14,8 миллионов рублей - внебюджетные средства. Также к 1 сентября в регионе откроют две новые школы: школа в городе Камешково на 675 мест и школа в во владимирском микрорайоне Коммунар на 1100 мест.