В Вязниковском районе приступили к ремонту дороги, на состояние которой жаловались жители

Дороги последние несколько месяцев стабильно входят в топ-3 причин, раздражающих владимирцев. Каждую неделю ЦУР по Владимирской области фиксирует обращения по дорогам и работе транспорта, только за последнюю неделю их было 216. В соцсетях жители региона жаловались на дороги не только в городах и селах, но и между населенными пунктами. Часть вопросов касалась дорог в Вязниковском районе. Но на этой неделе дорожники начали ремонт дороги «Волга» - Станки – Мстера в Вязниковском районе. Участок трассы начинается от съезда с трассы М-7, проходит вдоль западной границы районного центра и заканчивается в деревне Большие Липки. Стоимость работ составляет 23,7 миллионов рублей. Кстати, это третий объект в Вязниковском районе, который отремонтирован по нацпроекту в этом году. Уже положили новый асфальт на дорогах Вязники - Сергиевы Горки -Татарово и станции Сеньково - Никологоры - Степанцево - Симонцево.