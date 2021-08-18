Во Владимире пассажир троллейбуса получил травму при падении

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.20 у остановки «Педагогический институт» 41-летний водитель троллейбуса марки ЗИУ-9 допустил падение пассажира 1959 года рождения.

В результате у пострадавшего врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб шейного отдела позвоночника. При этом госпитализация гражданину не потребовалась — после оказания медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение.

В Госавтоинспекции по данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.