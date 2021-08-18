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Общество18 августа 2021 16:13

Под Собинкой с предприятия взыскали миллион рублей налогового долга

Крупным должником оказалось многоотраслевое предприятие сферы ЖКХ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, предприятие накопило долги перед государством, общая сумма которых составила более миллиона рублей.

Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако по долгам оно платить не собиралось. В результате судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрации буквально на все имущество организации, а также запрет по внесению изменений в единый госреестр юридических лиц.

Лишь после этого должники полностью расплатились по налогам, причем достаточно быстро. В настоящее время исполнительное производство окончено.