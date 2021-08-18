Рекультивация Покровской свалки обойдется в семь миллионов рублей

Петушинские чиновники проинспектировали наличие возгораний на Покровской свалки с помощью воздушного мониторинга обстановки беспилотным летательным аппаратом. Очагов возгорания не обнаружено. Также сейчас администрацией Петушинского района разработано и утверждено техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация Покровской городской свалки», которое в конце июля согласовало ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». В соответствии с техническим заданием, исходя из необходимого перечня работ (изыскания, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, прохождение государственной экологической экспертизы), срок выполнения проектных работ составляет 250 календарных дней с момента заключения контракта, ориентировочная стоимость выполнения данных работ согласно коммерческим предложением составляет семь миллионов рублей.