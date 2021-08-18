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Происшествия18 августа 2021 15:54

В Селивановском районе дочь обокрала отца на 7 тысяч рублей

Свой поступок молодая женщина объяснила желанием купить телефона
Алексей КОТМЫШЕВ
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В полицию Селивановского района обратился 62-летний селянин, рассказавший об исчезновении 7000 рублей, которые мужчина хранил у себя дома.

Как выяснили полицейские, никого из посторонних в доме селивановца не бывает, а живут они вместе с 31-летней дочерью. Ее и заподозрили в краже. Женщина призналась в том, что действительно взяла у отца деньги. Свой поступок она объяснила тем, что нигде не работает, а средства ей понадобились для покупки нового сотового телефона.

Теперь дама стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.