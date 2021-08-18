В Вязниковском районе после капремонта открылся обновленный ФАП

фото департамента здравоохранения

ФАП деревни Большевысоково – структурное подразделение Вязниковской районной больницы. Он располагается на первом этаже многоквартирного дома и ремонт здесь не проводился более 20 лет.

После капремонта ФАП полностью преобразился: заменены системы электро- и водоснабжения, противопожарная сигнализация, проведен косметический ремонт, заменены оконные и дверные блоки. Кроме того, отремонтирована входная группа, возведен пандус для маломобильных пациентов, установлена кнопка вызова медперсонала.

ФАП обслуживает 227 человек, в том числе 31 ребенка, и это не считая дачников. Медицинская помощь среди местного населения очень востребована.

В августе-сентябре по программе модернизации первичного звена в Вязниковском районе после капремонта откроются еще два обновленных ФАПа – в деревнях Эдон и Медведево. Всего в этом году в рамках данной программы во Владимирской области планируется отремонтировать 10 объектов сельского здравоохранения.

Также капитальные ремонты будут завершены в амбулатории поселка Искра Александровского района, в ФАПе деревни Васильчиково Гороховецкого района, в амбулатории деревни Брызгалово Камешковского района, в участковой поликлинике села Иваново-Эсино Ковровского района, а также в трех ФАПах Гусь-Хрустального района – в деревне Нармучь, поселке Тасинский и деревне Тихоново.