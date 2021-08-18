Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 15:27

В Вязниковском районе после капремонта открылся обновленный ФАП

На ремонтные работы из федерального бюджета выделено почти 1,2 миллиона рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

ФАП деревни Большевысоково – структурное подразделение Вязниковской районной больницы. Он располагается на первом этаже многоквартирного дома и ремонт здесь не проводился более 20 лет.

После капремонта ФАП полностью преобразился: заменены системы электро- и водоснабжения, противопожарная сигнализация, проведен косметический ремонт, заменены оконные и дверные блоки. Кроме того, отремонтирована входная группа, возведен пандус для маломобильных пациентов, установлена кнопка вызова медперсонала.

ФАП обслуживает 227 человек, в том числе 31 ребенка, и это не считая дачников. Медицинская помощь среди местного населения очень востребована.

В августе-сентябре по программе модернизации первичного звена в Вязниковском районе после капремонта откроются еще два обновленных ФАПа – в деревнях Эдон и Медведево. Всего в этом году в рамках данной программы во Владимирской области планируется отремонтировать 10 объектов сельского здравоохранения.

Также капитальные ремонты будут завершены в амбулатории поселка Искра Александровского района, в ФАПе деревни Васильчиково Гороховецкого района, в амбулатории деревни Брызгалово Камешковского района, в участковой поликлинике села Иваново-Эсино Ковровского района, а также в трех ФАПах Гусь-Хрустального района – в деревне Нармучь, поселке Тасинский и деревне Тихоново.