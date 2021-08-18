Владимирские гимнасты отправятся на соревнования в Словению

Через две недели, со 2 по 5 сентября, в городе Копер (Словения) пройдет этап Кубка Вызова FIG WORLD CHALLENGE CUP. От России заявлена большая делегация спортсменов из Владимирской СДЮСШОР им. Н.Г.Толкачева

В предварительной заявке указаны следующие спортсмены: Кирилл Прокопьев (вольные, конь), Сергей Кривунец (вольные, прыжок), Илья Кибартас (конь, брусья, перекладина), Алексей Ростов (кольца, перекладина), Илья Заика (кольца), Владислав Новокшонов (прыжок, брусья) и Анастасия Агафонова (брусья и бревно).