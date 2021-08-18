В Гусь-Хрустальном индивидуальный предприниматель обманул руководителей школ и детских садов

В отношении индивидуального предпринимателя из Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как показала прокурорская проверка, с июля 2019 года по май 2021 года индивидуальный предприниматель обманывал руководителей муниципальных образовательных учреждений города Гусь-Хрустального, и, заведомо зная о том, что не имеет законных полномочий, заключил с ними договоры подряда на проведение испытания электроустановок. Руководители муниципальных организаций для детей передавали ему деньги, полагая, что работа выполнена качественно и уполномоченным лицом. Всего предприниматель заключил договора с 31 образовательной организацией и получил от них более 342 тысяч рублей. Чтобы убедить руководство школ и детских садов, злоумышленник предъявлял документы: свидетельство о регистрации лаборатории ООО «Эпос плюс», договор о совместной деятельности с указанной организацией, свидетельство ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области» о поверке тестера, а также удостоверение, выданное на его имя с отметками о проведении проверки знаний нормативных документов и предоставлении права на проведение специальных работ со сроком действия до декабря 2022 года, которые в действительности были поддельными. Сейчас по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения». Не исключено, что за подделку документов предпринимателю тоже придется ответить.